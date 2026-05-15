Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür gezileri kapsamında, Manisalı vatandaşların Efes Selçuk durakları yoğun ilgiyle devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde düzenlenen programlar dahilinde kente gelen ziyaretçi grupları, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde keşfetme imkânı buluyor.

Geçtiğimiz hafta üniversite sınavına hazırlanan gençler ve kadınlardan oluşan iki ayrı grup, Efes Selçuk’un misafiri oldu. Ziyaretin ilk durağı, kentin derin hafızasını barındıran Selçuk Efes Kent Belleği oldu. Burada tarihçi Tolga Mert’in sunumuyla ilçenin 8600 yıllık kesintisiz yerleşim tarihini dinleyen ziyaretçiler, kentin geçmişine dair önemli bilgiler edindi.

Kent Belleği’ndeki bilgilendirme sonrası yürüyüş rotasına geçen Manisalılar;

Tarihi Su Kemerleri boyunca yürüyerek Roma ve Aydınoğulları döneminden günümüze ulaşan mimari yapıları inceledi.

Kentin simge yapılarından biri olan Takip Kapısı’nı görme fırsatı yakaladı.

Aydınoğulları Beyliği'nin en güzide eserlerinden biri kabul edilen İsabey Camii’ni ziyaret etti.

Kültürel Etkileşim Şirince’de Son Buldu

Efes Selçuk’un sadece taşınmaz yapılarından değil, bu yapıların arkasındaki tarihi hikâyelerden de etkilendiklerini belirten ziyaretçiler, gezi programını Şirince ziyaretiyle tamamladı.

Efes Selçuk Belediyesi, haftalardır düzenli olarak devam eden bu organizasyonlara destek vererek kentler arası kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu ziyaretlerin, bölge tanıtımı ve kültür turizmi açısından stratejik bir önem taşıdığı vurgulanıyor.