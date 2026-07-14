Manisa’da fabrika kuracağı konuşulurken rotayı aniden Macaristan’a kırarak Türkiye’de tartışma konusu olan Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin bir modeline ait motorun, sel sularında ilerlediği sırada gövdeden ayrılarak düştüğü ileri sürüldü. İddia, otomotiv sektöründe geniş bir tartışma alanı yarattı.
Manisalıları üzmüştü: BYD’den dev fiyasko… Yolda parçalandı
Çin'de yaşanan sel felaketinde ilerleyen BYD marka aracın altından bir parçanın koptuğu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Motor düştü" iddialarıyla yayılan videodaki parçanın ne olduğu ve olayın kesin nedeni, resmi bir açıklama yapılmadığı için gizemini koruyor.Kaynak: Haber Merkezi
Çin'in Şenyang kentinde etkili olan şiddetli yağışlar esnasında kaydedilen video kaydında, bir BYD Tang modelinin alt kısmından büyük bir parçanın ayrıldığı görülüyor. Kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hâle gelen bu görüntüler, "aracın motoru düştü" iddialarının hızla yayılmasına yol açtı.
Otomotiv platformlarında paylaşılan ilk teknik incelemelere göre, derin su birikintisine giren otomobilin maruz kaldığı yüksek hidrodinamik su basıncı nedeniyle alt koruma panelinin yerinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Buna karşın, gövdeden ayrılan parçanın koruma paneline benzememesi bu tahmini zayıflatırken farklı senaryoları da akıllara getiriyor. Olay anını gösteren kayıtlarda, altındaki parçası kopan BYD Tang modelinin, stop lambaları yanar durumda yoluna devam ettiği ve herhangi bir kilitlenme yaşamadığı izleniyor.
Ancak söz konusu aracın hem hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarının bulunması, sadece bu görsellere dayanarak kesin bir sonuca varmayı imkânsız kılıyor.
Yayınlanan videolar, SUV model aracın altından büyük bir parçanın koptuğunu net bir biçimde kanıtlasa da bu parçanın tam olarak ne olduğunu ya da araçtan neden ayrıldığını açıkça ortaya koymuyor.
Konuya ilişkin ne BYD firmasından ne de yerel yetkililerden resmi bir açıklama yapıldı. Bu doğrultuda, sosyal mecralarda dolaşan "SUV aracın elektrik motoru düştü" iddiaları, kamuya açık mevcut veriler ışığında henüz doğrulanmış değil.
Ayrıca paylaşılan video kayıtları, olay öncesinde otomobilin ne durumda olduğunu ve hasarın tam olarak nasıl şekillendiğini göstermediği için gelişmelerin oluş sırası belirsizliğini koruyor.
(Donanımhaber)