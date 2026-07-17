Manisalıları üzen BYD’ye büyük şok: Teşvikleri faiziyle beraber ödeyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çinli otomotiv markası BYD arasında 2024 senesinde varılan mutabakat doğrultusunda, Manisa’da yıllık 150 bin adet otomobil üretim kapasitesine sahip bir fabrikanın inşa edilmesi kararlaştırılmıştı. İmzalanan protokole göre tesisin 2026 yılının son çeyreğine kadar tamamlanarak seri üretime başlaması hedefleniyordu.