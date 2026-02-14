Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Eczacı Odası arasında imzalanan protokolün ardından, vefatıyla tüm ülkeyi yasa boğan eski Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vizyoner sosyal belediyecilik anlayışının bir ürünü olan “Emekli İlaç Katkı Payı Destek Programı”nın başvuru şartları belli oldu.

Başkan Besim Dutlulu ile Oda Başkanı Duygu Elmas Mutlu’nun protokol imzasıyla başlayan proje kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi, SGK kapsamında emeklilerin reçeteli olarak temin ettikleri ilaçlar için ödedikleri katkı paylarını karşılayacak. Program, özellikle sabit gelirli emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve ekonomik yüklerini azaltmayı amaçlıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Sosyal destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar; başvurularını Manisa Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesindeki 'Başvurular' bölümünden, 'https://seninicin.manisa.bel.tr' adresindeki 'Destek Al' kısmından veya 'Üzüm' mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirler.

Başvurular, sosyal inceleme ve uygunluk değerlendirmesi sonucunda sonuçlandırılacak. Beyan edilen bilgilerin doğruluğu esas alınacak, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi halinde başvuru geçersiz sayılacak. Gerekli görüldüğü durumlarda yerinde inceleme yapılabilecek. Başvuruda istenecek kişisel bilgiler, sosyal durum bilgileri, banka bilgileri ve zorunlu belgeler programın uygulama esaslarına göre değerlendirilecek.

"Emekli İlaç Katkı Payı Destek Programı" kapsamında yapılacak başvurularda istenecek kişisel bilgiler, sosyal durum bilgileri, banka bilgileri, zorunlu belgeler ile uygulama esasları ise şöyle:

Online Başvuruda İstenecek Bilgiler

A- Kişisel bilgiler

- T.C. Kimlik No (Zorunlu)

- Ad – Soyad (Zorunlu )

- Doğum tarihi (Zorunlu)

- Cep telefonu (Zorunlu)

- İkamet adresi (ilçe / mahalle) (Zorunlu)

B- Sosyal durum bilgileri

- Emeklilik türü (SSK/Bağ-Kur/Emekli Sandığı)

- Hanede yaşayan kişi sayısı

- Hanede çalışan var mı? (Evet/Hayır)

- Başka sosyal yardım alıyor mu? (Belediye/Aile Bakanlığı vb.)

C- Banka bilgisi

- IBAN (Zorunlu)

- Banka adı (Zorunlu)

Zorunlu belgeler:

- Medula e-reçete çıktısı (katkı payının göründüğü) (Zorunlu)

İsteğe bağlı belgeler:

- Kronik hastalık raporu (varsa)

- Engelli raporu (varsa)

Uygulama esasları

- Sadece Manisa’da ikamet edenler

- Sadece reçeteli ilaçlar