Türkiye'nin üzüm üretiminde lider konumda bulunan Manisa'da, erkenci sofralık üzüm çeşitlerinde sezonun ilk yurt dışı sevkiyatları gerçekleştirildi. Superior Seedless türüyle başlayan ihracat maratonu, bölgedeki üreticiler ve ihracatçılar için yeni dönem kapılarını araladı.
Manisa’dan dünyaya ihracat başladı: Erkenci üzüm 321 milyon dolar döviz kazandırmıştı
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Manisa'da erkenci sofralık üzüm ihracatı başladı. Bu yıl doğal afet yaşanmaması nedeniyle rekolte beklentisinin yüksek olduğu açıklandı.Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Ürün Güvenliği Denetimleri İzmir Servisi, Ege İhracatçı Birlikleri ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyet, sahada kapsamlı incelemelerde bulundu.
Yapılan laboratuvar analizleri ve değerlendirmelerin ardından "Superior Seedless" üzümü için hasat tarihi 24 Temmuz, ihracat başlangıç tarihi ise 25 Temmuz olarak kararlaştırıldı. İhracat takviminin belirlenmesindeki temel hedefin, ürünlerin ideal olgunluğa ulaşmasını sağlamak ve dış pazarlardaki Türk üzümü imajını korumak olduğu belirtildi.
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, ilk sevkiyatların ardından bölgenin simgesi olan Sultani Çekirdeksiz üzümün de yakın zamanda ihraç edilmeye başlanacağını ifade ederek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.
Geçtiğimiz dönemlerin aksine bu yıl bağ alanlarında yıkıcı bir doğal afetin meydana gelmediğini vurgulayan Akay Ünal’ın verdiği bilgilere göre üretimi doğrudan etkileyecek büyük çaplı bir olumsuzluk yaşanmadı. Rekoltenin önceki senelere kıyasla belirgin şekilde artması ve standart seviyeleri yakalaması öngörülüyor.
Yaklaşık 1 milyon dekar bağ alanıyla küresel ölçekte çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinin kalbi sayılan Manisa, döviz girdisi sağlamaya devam ediyor. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin yaklaşık yüzde 85'ini tek başına üstlenen kent, dış satımda lokomotif rolünü sürdürüyor.
Açıklanan son verilere göre; 1 Eylül 2025 tarihinde açılan kuru üzüm ihracat sezonunda 25 Nisan 2026 tarihine kadar olan süreçte Manisalı ihracatçılar tarafından 93 bin ton kuru üzüm ihraç edildi. Gerçekleştirilen bu satışlarla ülke ekonomisine 321 milyon dolar tutarında döviz kazandırıldı.