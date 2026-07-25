Manisa’dan dünyaya ihracat başladı: Erkenci üzüm 321 milyon dolar döviz kazandırmıştı

Yapılan laboratuvar analizleri ve değerlendirmelerin ardından "Superior Seedless" üzümü için hasat tarihi 24 Temmuz, ihracat başlangıç tarihi ise 25 Temmuz olarak kararlaştırıldı. İhracat takviminin belirlenmesindeki temel hedefin, ürünlerin ideal olgunluğa ulaşmasını sağlamak ve dış pazarlardaki Türk üzümü imajını korumak olduğu belirtildi.