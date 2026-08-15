Olay, Salihli'nin Atatürk Mahallesi’nde bulunan Kavas Gaz Dolum Tesisi’nde meydana geldi. İddiya göre, tesiste gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Manisa'daki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şiddetli patlamaların meydana geldiği yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülüp kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucu tesis sahibi 2 çocuk babası Nazif Kavas(55) ile işçilerden 2 çocuk babası Servet Ekiz’in (45) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Manisa'daki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Resim : 2

Soğutma çalışmalarının yapıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'daki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Resim : 3

Manisa'daki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Resim : 4