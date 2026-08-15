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Kaynak: İHA

Olay, Salihli'nin Atatürk Mahallesi’nde bulunan Kavas Gaz Dolum Tesisi’nde meydana geldi. İddiya göre, tesiste gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şiddetli patlamaların meydana geldiği yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülüp kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucu tesis sahibi 2 çocuk babası Nazif Kavas(55) ile işçilerden 2 çocuk babası Servet Ekiz’in (45) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.