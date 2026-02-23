Manisa’nın Turgutlu ilçesi sınırlarındaki Koldere mevkisinde 18 Şubat’ta meydana gelen heyelanın ardından, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yamaçtan koparak otoyolun İstanbul yönünü kapatan toprak ve kaya parçaları, iş makineleriyle kaldırılıyor.

Ekipler, üst kesimlerde oluşabilecek yeni kayma riskine karşı kontrollü kazı yaparken, yol kenarında biriken malzeme de kamyonlarla bölgeden taşınıyor.

AĞAÇLAR GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞINIYOR

Çalışmalar kapsamında yamaçta bulunan çam ağaçları sökülerek güvenli alanlara naklediliyor. Jandarma ekipleri ise heyelan bölgesinde bant aktarımı uygulayarak trafiğin kontrollü şekilde akışını sağlıyor.

Güvenlik amacıyla bir süre ulaşıma kapatılan otoyol, dubalama ve işaretleme çalışmalarının ardından her iki yönde kontrollü olarak yeniden trafiğe açılmıştı.