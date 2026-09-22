Kaynak: Haber Merkezi

Bakan Çiftçi, aynı okulun öğrencisi olan bir çocuğun anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların ateş etmek suretiyle saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Çiftçi, saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, bunlardan 3'ünün daha ağır yaralandığını ve durumunun daha kritik olduğunu açıkladı. Ağır yaralanan üç çocuğun ameliyattan çıktığını ve yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Çiftçi, yaralanan diğer 8 çocuktan 1'inin taburcu olduğunu, geriye kalan 7 çocuktan 3'ünün durumunun gayet iyi olduğunu ve 3'ünün ameliyatlarının devam ettiğini açıkladı.

AYRINTILAR GELECEK