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Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırı, siyasilerin de gündemine girdi. Farklı partilerden isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla saldırıya tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, paylaşımında Kahramanmaraş’taki okul saldırısına da atıfta bulunarak, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde benzer bir olayın yaşanmasına dikkat çekti.

Dervişoğlu, yaralanan öğrenciler için şifa, aileleri için geçmiş olsun dileklerini ileterek iktidara ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Dervişoğlu, “Ailelerimizin güvenliği çocuklarımızdan başlar” ifadelerini kullanarak okulların ve öğrencilerin güvenliği için gerekli adımların ivedilikle atılmasını istedi.

“Bir okul önünde silah sesleri duyulması kabul edilemez” diyen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da, “Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yaralanan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum. Çocuklarımızın okula korkmadan güvenle gidebildiği bir Türkiye için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz" paylaşımı yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da saldırı haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Erbakan, okul çevresinde silahların kullanılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve okullardaki güvenliğin en üst seviyeye çıkarılmasını temenni etti.

Erbakan, “Evlatlarımızı okula gönderirken aklımızda ‘Acaba bugün başına bir şey gelir mi?’ endişesi olmamalıdır” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise öğrencilerin eğitim gördüğü okul çevresinde silahlı saldırı yaşanmasına dikkat çekti.

Sarı, “Okul kapısına kadar ulaşan bu şiddetin sıradanlaştırılmasına göz yumulamaz” ifadelerini kullandı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini beklediklerini belirterek geçmiş olsun dileğini paylaştı.

İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu da paylaşımında okul güvenliğine ilişkin eleştirilerde bulundu. Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “Hani okullarımızda güvenlik önlemleri alınmıştı?” diye sordu.

Türkoğlu, bir öğrencinin av tüfeğiyle okul içerisine girebildiğini ve silahla dolaşabildiğini söyleyerek güvenlik önlemlerinin etkin ve sürekli hale getirilmesi gerektiğini savundu.

YENİ Parti Milletvekili Seyit Torun da saldırıya ilişkin mesajında hayatını kaybeden öğrenci için başsağlığı, yaralanan öğrenciler için ise acil şifa dileğinde bulundu.

Torun, öğrencilerin okula gönderilirken güvenliklerinden endişe edilmemesi gerektiğini belirterek, “Çocuklarımızın en güvende olması gereken okullarda silahların konuşması kabul edilemez” dedi. Torun ayrıca sorumluların hesap vermesi ve gerekli tedbirlerin derhal alınması çağrısında bulundu.