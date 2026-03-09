Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi üzerinde sarraflık yapan Tahsin Özer ve yanında çalışan 23 yaşındaki F.E., iddiaya göre yüksek kazanç vaat ederek vatandaşlardan altın, döviz ve nakit para topladı. Topladıkları karşılığında müşterilerine sadece kartvizit veren Özer, geçtiğimiz mart ayında dükkanın kepenklerini indirerek ortadan kayboldu.

MAĞDURLAR ŞİKAYET ETTİ

Özer'e ulaşamayan mağdurların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, yaklaşık 500 milyon liralık bir vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanarak bir süre tutuklu kalan, ardından tahliye edilen Özer’in yargılandığı davada karar çıktı.

CEZA YAĞDI

Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 5. duruşmada hakim karşısına çıkan Tahsin Özer hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından ceza yağdı. Mahkeme heyeti, 173 ayrı mağdur için dosyayı tek tek inceleyerek rekor cezayı açıkladı. 6 kişi için "Zincirleme nitelikli dolandırıcılık" suçundan 45 yıl, 9 kişi için aynı suçtan 54 yıl ceza alan Özer, diğer mağdurlara yönelik "Güveni kötüye kullanma" suçlarından da yüzlerce yıl hapse mahkum edildi.

MAHKEMEDEN KUYUMCUYA REKOR CEZA

Mahkeme, toplamda 384 yıl 5 ay hapis ve 75 milyon 600 bin TL adli para cezasına çarptırdığı sanık hakkında, "Tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığı" gerekçesiyle hiçbir ceza indirimi uygulamadı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, Tahsin Özer’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Öte yandan, aynı davada yargılanan çalışan F.E. ise beraat etti.