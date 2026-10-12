Manisa yakınlarında meydana gelen ve bir tur otobüsü ile çekiçinin karıştığı katliam gibi kaza, Türkiye genelinde karayollarında kaçırılan kavşakların ardından yapılan ölümcül manevraları yeniden Türkiye gündemine taşıdı.
Manisa’daki feci kazada yürek yakan detay: Sadece 850 lira için 11 can gitti
Manisa otoyolunda kaçırdığı kavşakta geri manevra yapan tur otobüsüne çekicinin çarpması sonucu meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada, güzergah hesabı felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sürücü bir sonraki çıkışa kadar ilerleseydi yaklaşık 24,5 kilometre fazla yol yapacaktı.Kaynak: Diğer
Edinilen bilgilere ve kaza tespit raporlarına yansıyan iddialara göre Denizli istikametine doğru seyretmekte olan tur otobüsünün sürücüsü, otoyol üzerinde sapması gereken dönüş kavşağını kaçırdı. Çıkışı kaçırdığını fark eden sürücü, akan trafikte duraklayarak tehlikeli bir şekilde geri manevra yapmaya başladı.
Tam bu sırada aynı istikamette ilerleyen ağır tonajlı çekiçi duraklayan ve geri gelen tur otobüsüne arkadan hızla çarptı.
Meydana gelen feci kazanın ardından uzmanlar ve kamuoyu, sürücünün bu son derece riskli geri manevrayı yapmak yerine yoluna emniyetli bir şekilde devam etmesi ve bir sonraki uygun kavşaktan dönmesi durumunda ne kadar mesafe, zaman ve yakıt kaybedeceği sorusunun peşine düştü. Yapılan detaylı teknik analizler, ortaya çıkan acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kazanın gerçekleştiği güzergah üzerinde uzmanlar tarafından yapılan ilk teknik değerlendirmelere göre Akhisar ile Saruhanlı kavşakları arasındaki otoyol mesafesinin yaklaşık 24,5 kilometre olduğu görülüyor.
Otobüs sürücüsü, kaçırdığı dönüş noktasında durmak ya da geri vitese takarak trafiği tehlikeye düşürmek yerine kurallar dahilinde yoluna devam etmiş olsaydı, en fazla 24,5 kilometrelik ilave bir mesafe katetmiş olacaktı.
Otoyol hız sınırları ve ortalama sürat hesaba katıldığında, bu ekstra mesafenin sürücüye maliyeti zaman açısından sadece 12 ila 15 dakika arasında bir kayıp olacaktı. Sürücünün bu çeyrek saati göze alamayarak yaptığı anlık ve hatalı karar, karayolunu adeta bir savaş alanına çevirdi.
Ekstra Yolun Mazot Maliyeti Ne Kadardı?
Geri manevra tehlikesinin arkasında yatan maliyet unsurları da hesaplamalara dahil edildi. Bir tur otobüsünün ortalama yakıt tüketimi; aracın motor hacmine, modeline, taşıdığı yolcu sayısına, bagaj yüküne, yolun eğim durumuna ve anlık trafik koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Genel standartlar çerçevesinde yapılan hesaplamada, 100 kilometrelik bir mesafede otobüsün ortalama 25 ile 35 litre arasında motorin tükettiği varsayılırsa, katetmesi gereken her 10 kilometrelik ilave yolun yakıt maliyeti güncel akaryakıt fiyatlarıyla yaklaşık 240 ile 340 lira seviyesine denk gelmektedir.
Bu temel varsayımdan yola çıkılarak yapılan analizde, 20 kilometrelik ilave bir yol yaklaşık 480 ile 680 lira arasında bir maliyet oluşturmaktadır. Sürücünün gitmesi gereken 24,5 kilometrelik mesafe dikkate alındığında ise toplam yakıt giderinin en fazla 600 ile 850 lira arasında kalacağı net bir şekilde hesaplanmaktadır.
Kaza sonrası ortaya çıkan rakamlar ve acı bilanço, yapılan hatanın büyüklüğünü net bir şekilde kanıtlıyor. Otobüs sürücüsü panikleyip geri geri gelmek yerine yoluna devam edip bir sonraki Saruhanlı gişelerinden çıkış yapmış olsaydı, güzergahına dönmek için en fazla 24,5 kilometre ekstra yol katetmiş olacaktı.
Tam 11 yolcunun feci şekilde hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bu kahredici kazada sürücünün göze alamadığı yol ve mazot maliyeti en fazla yaklaşık 600 ile 850 TL arasında kalacaktı. Sadece yüzlerce liralık bir yakıt gideri ve birkaç dakikalık zaman kaybı yüzünden yaşanan bu felaket, otoyollarda yapılan kural ihlallerinin ne denli ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha acı bir şekilde gösterdi.