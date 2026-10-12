Manisa’daki feci kazada yürek yakan detay: Sadece 850 lira için 11 can gitti

Tam 11 yolcunun feci şekilde hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bu kahredici kazada sürücünün göze alamadığı yol ve mazot maliyeti en fazla yaklaşık 600 ile 850 TL arasında kalacaktı. Sadece yüzlerce liralık bir yakıt gideri ve birkaç dakikalık zaman kaybı yüzünden yaşanan bu felaket, otoyollarda yapılan kural ihlallerinin ne denli ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha acı bir şekilde gösterdi.