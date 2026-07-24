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Kaynak: DHA

Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Berat Yılmaz'ın (23) kullandığı kapalı kasa minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi'nden Manisa yönüne dönüş yapmak isteyen Halim Terhan (66) özel halk minibüsüyle çarpıştı. Sol tarafında büyük hasar oluşan özel halk minibüsündeki Asım Girgeç, hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manisa'daki hastanelere kaldırıldı. Girgeç'in cenazesi de inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü.

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Bu arada kaza kameraya yansıdı. Özel halk minibüsünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde çarpışma anı ve minibüsteki yolcuların savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kapalı kasa minibüsün sürücüsü Berat Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Asım Girgeç, Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde bugün toprağa verildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ramazan Tutar da bugün hayatını kaybetti. Diğer 10 yaralının tedavisinin ise sürdüğü ifade edildi.