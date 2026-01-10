Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın altına giren otomobilde bulunan sürücü ile yolcu ve yaya yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.