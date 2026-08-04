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Kaynak: İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan DLBA'ya ait yumurta üretim tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 8 dönümlük alanda büyük hasara neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında işletme kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre milyonlarca liralık maddi zarar oluştu.

ALEVLER KISA SÜREDE TESİSİ SARDI

Yangın, Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı ile Akköy mahalleleri arasında faaliyet gösteren yumurta üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bölümünü sararken, ihbar üzerine bölgeye Turgutlu'nun yanı sıra Salihli, Ahmetli ve Manisa merkezden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TESİS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 8 dönümlük alan üzerinde kurulu tesiste büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, işletmenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre yangının yol açtığı zararın milyonlarca lirayı bulduğu belirtildi.

Can kaybı yaşanmadı

Yangın sırasında tesiste üretim yapılmadığı ve herhangi bir çalışanın bulunmadığı öğrenildi. Bu nedenle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, yetkililer hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.