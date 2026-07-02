Kaynak: İHA

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde çevre sakinlerinden Osman Şahin Dursun, gittiği caminin bahçesinde uçmakta zorlanan, bitkin ve yaralı bir leylek fark etti. Durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildiren Dursun, yaralı kuşu güvenli bir şekilde Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim ederek ilk koruyucu adımı attı.

İLK MÜDAHALE BELEDİYE VETERİNERLERİNDEN BELDİ

Jandarma ekipleri tarafından jandarma aracına alınarak ilçeye getirilen şanslı leylek, acil tedavisinin ve rehabilitasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Gördes Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı klinik ekibine ulaştırıldı. Burada veteriner hekimler tarafından ilk muayenesi ve tıbbi müdahalesi yapılan leyleğin, yaralarının sarıldığı ve genel sağlık durumunun uzmanlarca yakından takip edilmeye başlandığı öğrenildi.

TEDAVİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK

Belediye ve jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçedeki klinikte uygulanacak tedavi sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından leylek, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine sevk edilecek. Bölge müdürlüğü bünyesindeki uzman koruma görevlileri tarafından yapılacak son fiziksel değerlendirme ve uçuş testlerinin ardından, göçmen kuşun ait olduğu gökyüzüne ve doğal yaşam alanına yeniden bırakılması planlanıyor.