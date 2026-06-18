Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde yer alan tarihi kalıntılar resmi koruma altına alındı. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda bölgedeki önemli bir parsel için sit kararı verdi.

YAPI KALINTILARI TESPİT EDİLDİ

Kula ilçesi Bey Mahallesi’ndeki 189 ada 9 parsel konumunda bulunan alanda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen tarihi yapı kalıntılarına rastlandı. Kurulun 13 Mayıs 2026 tarihli ve 24437 sayılı kararı doğrultusunda, söz konusu bölgenin taşınmaz kültürel miras özellikleri taşıdığı belirlenerek "3. derece arkeolojik sit alanı" olarak tescil edilmesine hükmedildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK VE MEVZUAT UYGULANACAK

Resmî Gazete’de tescil kararının yayımlanmasıyla birlikte alanın yeni sit statüsü resmen yürürlüğe girdi. Kurul tarafından yapılan uyarıda, alanda yer alan kültür varlıklarının herhangi bir zarar görmemesi amacıyla ilgili kurumlarca ivedilikle gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istendi.