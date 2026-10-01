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Kaynak: İHA

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba Mahallesi’nde geçen yıl meydana gelen orman yangınının ardından başlatılan ağaçlandırma çalışmalarında yeni aşamaya geçildi. Yangından etkilenen 260 hektarlık alandaki hazırlıklar kapsamında fidan dikilecek bölümler hazırlandı.

Yangının ardından sahada bulunan yanmış ağaçların temizlenmesi tamamlanırken, yeniden orman örtüsü oluşturulması amacıyla gençleştirme ve ağaçlandırma uygulamaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 2025 yılı gençleştirme programında 213 hektarlık bölüm için 2 bin 100 kilogram tohum kullanıldı. Bunun yanı sıra Yangına Dirençli Orman Oluşturma Projesi (YARDOP) kapsamında 17 hektarlık alana 26 bin fidan dikildi.

YARDOP’un devam ettiği 30 hektarlık bölümde ise fidan dikimi öncesindeki arazi hazırlığı tamamlandı. Makineler kullanılarak gerçekleştirilen arazi işleme çalışmalarının ardından bölge fidan dikimine uygun hale getirildi.

Seyitoba Mahallesi’nde yangın nedeniyle zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi için yürütülen çalışmaların, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde yapılacak fidan dikimiyle sürdürülmesi planlanıyor.

Vatandaşların da katılım göstermesinin beklendiği etkinlikte ilk fidanların toprakla buluşturulması ve yangından zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması hedefleniyor.