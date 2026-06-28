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Kaynak: İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte il genelindeki ilaçlama faaliyetlerine hız verdi. Halk sağlığını korumak ve haşerelerin neden olabileceği olumsuzlukları engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akhisar ilçesinde 25 araç ve 35 personelden oluşan geniş bir ekiple sahaya çıkıldı.

Ekipler; karasinek, sivrisinek ve diğer vektörlerin üreme alanları başta olmak üzere parklar, yeşil alanlar, sokaklar, sulak bölgeler ve risk taşıyan tüm açık alanlarda planlı ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor. Yaz mevsiminin rahat ve huzurlu geçmesi adına yürütülen bu çalışmalar, gece ve gündüz programları şeklinde kesintisiz olarak yürütülüyor.

Vektörle mücadelenin doğrudan halk sağlığını ilgilendiren temel bir belediyecilik hizmeti olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"17 ilçemizin tamamında ekiplerimiz planlı ve kesintisiz şekilde görev yapıyor. Yaz boyunca vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilaçlama çalışmalarımızı bilimsel yöntemlerle ve belirlenen program doğrultusunda sürdüreceğiz. Manisa'nın her noktasında aynı hizmet kalitesini sunmaya devam edeceğiz."

Çalışmaların il genelinde titizlikle takip edildiğini belirten Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Veteriner Hekim Uğur Dilik ise şu ifadeleri kullandı:

"17 ilçemizde ilaçlama uygulamalarımızı planlı şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için sinek ve diğer haşerelerin üreme alanlarını düzenli olarak ilaçlıyor, gerekli tüm noktalarda mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."