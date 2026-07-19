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Kaynak: DHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, bir motosiklette bin 803 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOTOSİKLETTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Yeni Mahalle'de durdurulan motosiklette yapılan aramada, 32 kutu içerisinde toplamda bin 803 sentetik hap ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.