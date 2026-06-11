Manisa'da tütün dikim mesaisi başladı

Saruhanlı’nın üzümden zeytine, pamuktan kiraza kadar birçok tarım ürününün yetiştirildiği verimli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Cıllı, "Sarı altın olarak nitelendirdiğimiz tütün de bu ürünler arasında özel bir yere sahiptir. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyor, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" diye konuştu.