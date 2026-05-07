Badınca Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden Mustafa Kerman, sarp yolda karşıdan gelen Orhan Ormancı yönetimindeki hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yapınca kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı. Kerman, traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma sağlık ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılan Kermen'in hayatın kaybettiği belirlendi.

Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Kazım Ormancı, "Karşıdan gelen traktöre biz yol verdik. Ancak, traktör sürücüsü panik yapınca, hakimiyeti kaybedip, uçuruma yuvarlandı" dedi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.