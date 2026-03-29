Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu Girelli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaşehir’den Kiraz yönüne seyir halinde olan Muharrem Yasin Şimşek (19) idaresindeki 20 ABK 266 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.K. (30) yönetimindeki 64 ET 202 plakalı canlı hayvan yüklü tır ile çarpıştı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Muharrem Yasin Şimşek ile araçta yolcu olarak bulunan S.K. (19) ve tır sürücüsü A.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaşehir ve Sarıgöl Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Muharrem Yasin Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şimşek’in Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bilgi işlem personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.