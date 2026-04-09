Manisa'nın manevi dokusunu ayakta tutan en önemli eserlerden Tiyenli Camii, yıllarca süren mahzun bekleyişin ardından nihayet umut ışığına kavuştu. 2017 depreminin ağır darbesiyle ibadete kapanan tarihi yapı, belediyelerin kararlı işbirliği sayesinde kısa sürede yeniden halkın hizmetine girecek ve bölge için sembolik bir dönüşümün kapısını aralayacak.

DEPREMİN İZLERİ SİLİNİYOR, MİRAS CANLANIYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Gölmarmara Belediyesi arasında imzalanan ortak hizmet protokolü, il genelindeki tarihi ve manevi mirası koruma çalışmalarına güçlü bir ivme kazandırdı. Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesi'nde bulunan cami, 2017 yılında meydana gelen depremde ağır hasar almış ve o günden beri ibadete kapalı kalmıştı. Beklenen adım sonunda atıldı. Protokol kapsamında restorasyon çalışmaları için ilk kazma vuruldu ve yapım süreci resmen başladı.

BAŞKANLAR SAHADA, ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve ilçe protokolüyle birlikte Tiyenli Mahallesi'ni ziyaret etti. Restorasyonun uygulama aşamasını yerinde inceleyen Dutlulu, teknik ekipten projenin tüm detaylarını aldı. İnceleme sonrası mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelen başkan, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini tek tek dinledi.

SÖZLER YERİNE GETİRİLİYOR, 300 GÜNLÜK HEDEF KONULDU

Başkan Dutlulu, caminin Tiyenli için taşıdığı manevi değere özel vurgu yaparak çalışmaların başladığını açıklayarak "Tiyenli Camii iki bin on yedi yılından bu yana depremin izlerini taşıyor ve mahzun bir şekilde bekliyordu. Gölmarmara Belediyemizle imzaladığımız protokol ile bu duruma son vermek için adım attık. Söz verdiğimiz gibi tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve Mart ayı itibarıyla yapım sürecini başlattık. Amacımız bu kıymetli mirası aslına uygun bir şekilde restore ederek üç yüz gün içerisinde halkımızın hizmetine sunmaktır. Manisa’mızın her bir köşesinde tarihimize sahip çıkmaya ve halkımızın gönlüne dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

