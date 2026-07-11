Kaynak: İHA

Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen mevlit programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hayatını kaybedenler için dualar edildi. Namazın ardından ise vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Programda konuşan Elektrum Kulübü Başkanı Ahmet Can Çay, Srebrenitsa'da yaşananların yalnızca Bosna Hersek'in değil, tüm insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açtığını söyledi. Soykırımın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çay, geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarılmasının önemine dikkat çekerek, mazluşemların yanında durmanın, adalet, merhamet ve insan onurunu savunmanın ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Dünyanın hiçbir yerinde nefret, ayrımcılık ve savaş suçlarının yeniden yaşanmamasını temenni eden Çay, Srebrenitsa şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, İslam coğrafyasında birlik ve huzurun hâkim olması için dua etti.

Anma programına katılan Eski Çevre Bakanı ve Manisa Milletvekili Rıza Akçalı da Srebrenitsa Soykırımı'nı tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak değerlendirdi. Milletvekilliği döneminde İnsan Hakları Komisyonu heyetiyle Bosna'ya giderek savaşın etkilerini yerinde gördüğünü anlatan Akçalı, kuşatma altındaki bölgelerde yaşanan insanlık dramına tanıklık ettiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler koruması altındaki sivillerin, Hollandalı komutanın inisiyatifiyle katledilmesini sert sözlerle eleştirdi.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ise geçmişte yaşanan acıların unutulmaması, ancak bu acılardan ders çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in "Dün ile yaşamayın ama dünü de unutmayın" sözünü hatırlatan Kabukçu, intikam anlayışıyla değil, tarihi doğru okuyarak hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Kabukçu, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören insanların yanında olmaya devam ettiğini ifade etti.