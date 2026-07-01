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Kaynak: İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu hızla fark eden araç sürücüsü, otomobili güvenli bir noktada durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye gelene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüplerini alarak alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhbarın ardından olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.