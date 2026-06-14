Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı

Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı

Manisa Salihli'de etkili olan şiddetli sağanak yağış sele dönüştü; demir yolu hattı sular altında kalırken, sel sularının bir evin kapısından adeta çağlayan gibi taştığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 1

Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel sularının bir evin kapısından taştığı anlar ise kameraya yansıdı.

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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 2
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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 3

Ağaçların da devrildiği selde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularının, bir evin kapısından taştığı anlar ise kameraya yansıdı.

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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 4

Demir yolu hattının da su altında kalması nedeniyle seferlere bir süreliğine ara verildi. Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı.

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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 5
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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 6
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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 7
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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 8
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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 9
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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 10
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Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı - Resim: 11
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