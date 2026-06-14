Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel sularının bir evin kapısından taştığı anlar ise kameraya yansıdı.
Manisa’da sel dehşeti: Evin kapısından şelale gibi taştı
Manisa Salihli'de etkili olan şiddetli sağanak yağış sele dönüştü; demir yolu hattı sular altında kalırken, sel sularının bir evin kapısından adeta çağlayan gibi taştığı anlar kameralara yansıdı.Kaynak: DHA
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Ağaçların da devrildiği selde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularının, bir evin kapısından taştığı anlar ise kameraya yansıdı.
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Demir yolu hattının da su altında kalması nedeniyle seferlere bir süreliğine ara verildi. Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı.
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