Manisa'da sahipsiz hayvanlar için yol haritası: 18 ayda 11 bin kısırlaştırma

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sokak hayvanlarının zorlu çevre ve hava şartlarından korunarak modern barınaklara alınmasında önemli bir başarı yakaladıklarını ifade etti. Kurumlar arası güçlü eş güdümün önemine değinen Vali Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bizim medeniyet değerlerimiz, her canlıya şefkat ve merhametle yaklaşmayı emreder. Ancak bunu yaparken halk sağlığını ve kamu düzenini de en üst seviyede gözetmek durumundayız. Özellikle çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın mahallelerinde, sokaklarında ve parklarında tam bir güven duygusu içinde yürüyebilmeleri bizlerin öncelikli sorumluluğudur. Sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek her türlü riski sıfıra indirmek adına, toplama, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarımıza yerel yönetimlerimizle birlikte aralıksız ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz."