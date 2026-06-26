Manisa'da kamu düzenini sağlama, halk sağlığını koruma ve sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırma amacıyla düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen stratejik zirveye; vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, ilgili kamu kurumlarının müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı. Toplantının ana gündem maddesini, il genelinde yapımı devam eden modern barınaklar, doğal yaşam alanlarındaki son durum ile kırsal bölgelerde kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi için yürütülen faaliyetler oluşturdu. Paylaşılan güncel verilere göre, Manisa genelinde halihazırda 15 hayvan bakımevi ve 16 doğal yaşam alanı aktif olarak hizmet verirken, 4 doğal yaşam alanında ise kapasite artırımı için ikinci etap inşaat çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.
Manisa'da sahipsiz hayvanlar için yol haritası: 18 ayda 11 bin kısırlaştırma
Manisa Valisi Vahdettin Özkan liderliğinde toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu, kentteki sahipsiz hayvanların refahı ve kamu güvenliğine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmaların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.Kaynak: İHA
Kurulda, 1 Ocak 2025 ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasındaki son 18 aylık dönemi kapsayan faaliyet raporu da detaylı bir şekilde açıklandı. Bu süre zarfında belediyeler ve ilgili kurumların koordinasyonuyla il genelinde tam 11 bin 152 sahipsiz hayvan güvenli şekilde kısırlaştırıldı. Hayvan odaklı sağlık çalışmaları kapsamında 9 bin 522 can dostunun aşılaması tamamlanırken, yürütülen sıcak yuva kampanyaları sayesinde de 2 bin 174 sokak hayvanı yeni ailelerine kavuşturularak sahiplendirildi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, ilçe belediyelerinin 2025 yılı bütçelerinden hayvan hakları ve barınak altyapısı için ayırdıkları ödeneklerin mevzuata ve kanuni oranlara tam uyumluluk gösterdiğini kurula rapor etti.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve sahipsiz hayvanlara yönelik müdahale süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan "HAYAT 112" dijital uygulamasının entegrasyon süreci de ele alındı. Yeni sistem sayesinde vatandaşlardan gelen yaralı, hasta veya yardıma muhtaç hayvan ihbarları, ilgili yerel yönetim birimlerine anlık olarak iletilebilecek. Sistemin verimliliğini desteklemek adına Manisa’nın 17 ilçesinde özel yerel ihbar hatlarının kurulduğu bildirildi. Kırsal mahallelerdeki sahipli köpeklerin kontrolsüz üremesini engellemek amacıyla da çipleme, kimliklendirme ve veri tabanına kayıt işlemlerine hız verileceği açıklandı.
Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sokak hayvanlarının zorlu çevre ve hava şartlarından korunarak modern barınaklara alınmasında önemli bir başarı yakaladıklarını ifade etti. Kurumlar arası güçlü eş güdümün önemine değinen Vali Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bizim medeniyet değerlerimiz, her canlıya şefkat ve merhametle yaklaşmayı emreder. Ancak bunu yaparken halk sağlığını ve kamu düzenini de en üst seviyede gözetmek durumundayız. Özellikle çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın mahallelerinde, sokaklarında ve parklarında tam bir güven duygusu içinde yürüyebilmeleri bizlerin öncelikli sorumluluğudur. Sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek her türlü riski sıfıra indirmek adına, toplama, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarımıza yerel yönetimlerimizle birlikte aralıksız ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz."