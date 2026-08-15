Kaynak: İHA

Art Arda Patlamalar Yaşandı Olay, Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kavas Gaz Dolum Tesisi'nde gerçekleşti. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen ilk patlamanın ardından tesisi hızla alevler sardı. Yangın süresince zaman zaman şiddetli artçı patlamaların da yaşanması bölgede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kayıplar ve Yaralıların Durumu Güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı önlemler alıp kordon oluştururken, itfaiye erleri alevlerle zorlu bir mücadeleye girişti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ne yazık ki işçilerden Servet Ekiz'in ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamayı yaralı olarak atlatan diğer iki kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soğutma ve Soruşturma Süreci Devam Ediyor Ekiplerin yoğun ve koordineli çabasıyla yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı; tesisteki soğutma çalışmaları ise halen sürdürülüyor. Faciaya neden olan patlamanın kesin çıkış sebebini aydınlatmak üzere yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.