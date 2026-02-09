Kaza, Salihli-Alaşehir kara yolu Köseali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (62) yönetimindeki 45 Z 6651 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ters dönen araçta bulunan sürücü İ.A. ile yolcu S.A. (62) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.