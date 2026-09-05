Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzere bölgeye 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Manisa’da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale
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Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için 6 uçak, 6 helikopter ve kara ekipleriyle müdahale sürüyor.
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