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Kaynak: İHA

Manisa'da organik tarım yapan üreticilerden alınan domates ve biber numuneleri laboratuvarda pestisit analizine gönderildi. Çalışmalarla organik ürünlerin güvenilirliği teyit edilerek tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması hedefleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından organik tarım yapan üreticilere yönelik pestisit analizleri kapsamında numune alım çalışmaları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında yürütülen program doğrultusunda, organik ürünlerin güvenilirliğinin teyit edilmesi amacıyla üreticilerden numuneler alınıyor. Proje kapsamında Manisa genelinde organik bitkisel üretim yapan üreticilerden toplam 18 ürün numunesinin alınması planlanıyor.

Çalışmaların ilk etabında organik domates ve organik biber ürünlerinden numune alımına başlandı. Salihli, Şehzadeler ve Kula ilçelerinde, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Organik Tarım Biriminde görevli teknik personelin denetiminde organik sebze üretim alanlarından toplam 4 ürün numunesi alındı.

Alınan numuneler, halkın güvenli şekilde organik ürün tüketmesini sağlamak amacıyla yetkili laboratuvarlarda pestisit analizine tabi tutulacak. Analiz sonuçlarıyla organik ürünlerin mevzuata uygunluğu ve güvenilirliği kontrol edilecek.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde organik tarım faaliyetlerine yönelik kontrol ve denetimlerin yıl boyunca titizlikle sürdürüleceğini belirtti.