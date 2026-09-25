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Kaynak: AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında 22 Eylül tarihinde meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni adli aşamaya geçildi. Olaya karıştığı belirlenen kişilere yönelik emniyet ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifade ve sorgu işlemleri tamamlandı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan, aralarında olayı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki H.O. ile suça sürüklenen 4 çocuğun da yer aldığı toplam 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan 11 öğrenciden 8'i tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, yaralanan 3 öğrencinin ise hastanedeki tedavi süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerin savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.