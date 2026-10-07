Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı koordinesinde mevcut huzur ve güven ortamının korunması, çocukların ile gençlerin eğitimlerini güven içinde sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen okul ile yurt çevresi denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gediz Anadolu Lisesi başta olmak üzere kent genelindeki pek çok okulun çevresinde eş zamanlı saha uygulamaları gerçekleştirdi. Şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapılırken, bölgeden geçen araçlar ve sürücüler de titizlikle kontrol edildi.

DRONLARLA HAVADAN ANLIK TAKİP

Emniyet mensuplarının karada yürüttüğü güvenlik kontrollerine dronlar da havadan destek sağladı. Özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaştırılan denetimlerde, okul çevreleri ile ulaşım güzergahları anlık olarak tarandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTARAK DEVAM EDECEK

İlgili kurumların iş birliğiyle yürütülen denetimlerin, çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarını olası risklerden uzak tutmak amacıyla eğitim öğretim yılı boyunca kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.