Manisa’nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi’nde saat 17.47’de makilik alanda yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak amacıyla müdahalesi sürüyor.