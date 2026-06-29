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Kaynak: İHA

Yangın, saat 16.45 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi Sabuncukuyu Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevlerden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan yürütülen çalışmaların yanı sıra 1 hava aracı da destek verdi.

Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın daha geniş bir alana sıçramadan kontrol altına alınırken, yaklaşık 15 dönüm makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.