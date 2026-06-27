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Kaynak: DHA

Seyitali Mahallesi Gargar mevkii yakınlarındaki makilik alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait 2 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeri sevk edildi. Tarım arazileri ile yerleşim yerlerine sıçramadan saat 16.30 sıralarında söndürülen yangında, 30 dönüm alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıldı.