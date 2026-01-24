Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bir kuyumcuya silahlı soygun düzenleyen iki şüpheli, İzmir’de yakalandı. Soygunda gasbedilen altınlar ile olayda kullanılan pompalı tüfek ise ormanlık alanda bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Maskeli iki kişi, pompalı tüfekle girdikleri iş yerinde çalışanları silahla tehdit ederek 4 adet altın kelepçe bilezik ile 4 tabla içinde bulunan toplam 100 adet altın yüzüğü çantaya koyarak kaçtı.

Şüpheliler, olay yerine geldikleri beyaz renkli otomobille bölgeden uzaklaşırken, iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş ve istihbarat birimleri ile Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda kaçışta kullanılan aracın plakası tespit edilirken, otomobilin İzmir yönüne gittiği belirlendi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda, kimlikleri belirlenen H.S. (26) ve Y.G. (39) İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde, gasbettikleri altınları ve pompalı tüfeği Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda sakladıklarını söylemeleri üzerine belirtilen noktaya operasyon düzenlendi. Yapılan aramada altınlar ve silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli Manisa’ya getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.