Kaza, Manisa’nın Salihli ilçesi Salihli-Köprübaşı karayolu Adala Mahallesi Demirköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G.(44) yönetimindeki 78 SU 908 plakalı otomobil ile H.Ç.(19) idaresindeki 45 ANY 476 plakalı otomobil, virajı alamayıp çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, 45 ANY 476 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan A.E.A. (18), C.Ş. (27), S.K. (24) ve S.K. (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.