Kaza saat, 15.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adil E. idaresindeki 45 RY 288 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı esnada, cadde üzerinde seyir halinde olan Yiğit G. idaresindeki 45 ACG 202 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 45 ACG 202 plakalı otomobil yol kenarında park halinde duran otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir işletme ve siteye ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı