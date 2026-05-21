Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şehre dynamic bir Gençlik Festivali kazandırdı. Eğlencenin hız kesmediği festivalin dördüncü gününde, arabesk ve pop müziğin güçlü sesi Kibariye, Cumhuriyet Meydanı’nda müzikseverlerle buluştu. Konser alanını saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, usta sanatçının sahneye çıkışıyla büyük bir coşku yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'nı tamamen dolduran kalabalığa hitap eden Kibariye, dillerden düşmeyen duygusal eserlerinin yanı sıra hareketli parçalarıyla da dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği gecede, meydandaki coşku her şarkıda daha da katlandı. Anlamlı geceye katılanlar arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da yer aldı.

Konserin ilerleyen dakikalarında sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başarılı performansından ötürü Kibariye’ye teşekkür ederek gecenin anısına özel hediyeler takdim etti.

Kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok duygulandığını ifade eden Kibariye, aslen Akhisarlı olduğunu hatırlatarak meydandaki hemşehrilerine seslendi. Ünlü sanatçı, "Kendi memleketimde, kendi hemşehrilerimle bu anlamlı günde bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum" sözleriyle Manisalılara teşekkür etti.