Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dikkatli takip, hızlı değerlendirme ve zamanında müdahalenin hayat kurtardığı belirtildi.

Paylaşıma göre, Manisa'da bir kişinin kaybolduğu ihbarının alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli ekipler harekete geçti.

Güvenlik kameralarının anlık incelenmesi sırasında kayıp kişinin yardım çağrısının fark edilmesi üzerine, devriye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma devriye ekipleri, suda bulunan kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Paylaşımda, kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ve kurtarılma anına ilişkin videoya da yer verildi.