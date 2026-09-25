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Kaynak: İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında kadın cinayeti meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E. ile eşi Hasret E. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E.'nin eşini bıçakla ağır yaraladığı belirtildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 30 yaşındaki Hasret E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ KOCA GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli koca S.E., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hasret E. ile zanlı S.E.'nin 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.