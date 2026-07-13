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Kaynak: İHA

İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların istihdama katılımı için projelerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Manisa İŞKUR'un yılın ilk yarısında imza attığı dikkat çekici başarılar ve istatistikler şöyle sıralandı:

İLK ALTI AYDA 15 BİNDEN FAZLA VATANDAŞA İŞ KAPISI

Manisa İŞKUR, iş arayanlar ile işverenler arasında kurduğu güçlü köprü sayesinde yılın ilk 6 ayında 15 bin 341 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. İstihdam edilenlerin cinsiyet ve gruplara göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Kadınlar: 6 bin 339 kişi

Erkekler: 9 bin 2 kişi

Engelli Vatandaşlar: 508 kişi

Kamu Kurumları İstihdamı: 154 kişi

44 bin kişiye profesyonel kariyer ve istihdam danışmanlığı

Vatandaşların bilgi, yetenek ve deneyimlerine en uygun işlere yönlendirilmesi amacıyla İŞKUR personeli tarafından 44 bin 477 bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmeler kapsamında iş arayanlara ve meslek seçimi aşamasındaki öğrencilere; iş arama teknikleri, doğru meslek tercihi, kariyer planlaması ve çalışma hayatına hazırlık gibi kritik konularda rehberlik hizmeti sunuldu.

İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN TALEP: 25 BİN AÇIK İŞ İLANI

Manisa’daki sanayi ve üretim sektörünün dinamizmini gözler önüne seren verilere göre, işverenlerden yılın ilk yarısında 25 bin 58 açık iş talebi alındı. İş dünyasının nitelikli personel ihtiyacını yerinde analiz etmek amacıyla İŞKUR ekipleri tarafından 5 bin 904 iş yeri ziyareti düzenlendi. Bu ziyaretlerde firmalara devletin sağladığı istihdam teşvikleri ve iş gücü piyasası destekleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

AKTİF İŞ GÜCÜ VE EĞİTİM PROGRAMLARINA TAM DESTEK

İş gücünün niteliğini artırmak ve mesleki deneyim kazandırmak amacıyla uygulanan projelerden binlerce Manisalı faydalandı. Öne çıkan programlar ve katılımcı sayıları şu şekilde paylaşıldı:

İşbaşı Eğitim Programı: 87 program ile 812 kişi

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP): 4 program ile 88 kişi

Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP): 200 kadın

Toplum Yararına Program (TYP): 1.680 kişi

İşgücü Uyum Programı: 402 kişi

Engelsiz İşgücü Uyum Programı: 141 kişi

İŞKUR Gençlik Programı: 1.492 genç

"HİZMETLERİMİZ TAMAMEN ÜCRETSİZ, İŞ GÖRÜŞMELERİ HER GÜN SÜRÜYOR"

Elde edilen başarıların güçlü bir iş birliğinin ürünü olduğunu belirten Manisa İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, kurum içinde yürütülen rutin faaliyetlere değindi. Tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatan Tufan, şu ifadeleri kullandı: