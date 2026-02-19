Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Kırsal Ozanca Mahallesi'nde etkili olan yağışlar sonrası toprak kayması yaşandı, bazı evlerde çatlaklar oluştu, yollarda çökmeler meydana geldi.Manisa'da heyelan: 10 ev tahliye edildi - Resim : 1

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından bölgede heyelan riski taşıyan 10 evin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi.

Manisa'da heyelan: 10 ev tahliye edildi - Resim : 2

Tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli evlere yerleştirildi. Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda heyelan: Ulaşıma kapatıldıİstanbul-İzmir Otoyolu'nda heyelan: Ulaşıma kapatıldıGündem
Debisi yükselen dere az daha araçları yutuyorduDebisi yükselen dere az daha araçları yutuyorduGündem
Hatay’da heyelan: Ev ve araç zarar gördüHatay’da heyelan: Ev ve araç zarar gördüGündem