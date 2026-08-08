Kaynak: İHA

Manisa’da 2026 yılı hasat döneminde çalışacak yerli tarım işçileri için tavsiye edilen günlük ücretler açıklandı. Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre işçilerin günlük kazancı yaptıkları işe göre değişirken, dayıbaşı ödemesiyle birlikte toplam tutar 1.750 TL’ye kadar ulaşacak.

HASATTA GÜNLÜK KAZANÇ 1.750 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ’ın imzasıyla duyurulan ücret tarifesi, 10 Ağustos 2026 tarihinden itibaren hasat dönemi boyunca uygulanacak.

Belirlenen tarifeye göre kesici işçilerin günlük ücreti 1.450 TL, dayıbaşı ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda kesici işçiler için toplam ödeme 1.600 TL olacak.

Sergici, sepetçi ve bandırma çekicisi olarak çalışan işçilerin günlük ücretleri ise 1.600 TL olarak belirlenirken, bu işçiler için dayıbaşı ücreti 150 TL olacak. Böylece toplam ödeme 1.750 TL olarak uygulanacak.

Bandırmacı işçiler için de günlük ücret 1.600 TL, dayıbaşı ücreti 150 TL olmak üzere toplam 1.750 TL ödenmesi tavsiye edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ 8 SAAT OLACAK

Belirlenen ücretlerin 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri dikkate alınarak hazırlandığı ve günlük çalışma süresinin 8 saat olduğu belirtildi.

Tarifede yer alan ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğu ve hasat dönemi boyunca uygulanmasının öngörüldüğü bildirildi.

TAŞIMA ÜCRETİNDE SABİT RAKAM YOK

Kararda, yerli tarım işçilerinin taşıma ücretinin ise sabit bir rakama bağlanmadığı belirtildi.

Buna göre taşıma ücretinin tarafların karşılıklı pazarlığıyla belirlenmesi kararlaştırıldı.

Manisa’da 10 Ağustos itibarıyla başlayacak hasat döneminde uygulanacak tavsiye tarifeyle birlikte, tarım işçilerinin günlük kazançları da netleşmiş oldu.