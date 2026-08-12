Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Manisa genelindeki iç sularda biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi ve balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. İzmir Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisleri’nde üretilen sazan yavruları kente getirilerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman personelin gözetiminde suyla buluşturuldu.

Alaşehir dâhil olmak üzere 11 farklı ilçede yürütülen balıklandırma faaliyetleri yöre sakinleri tarafından memnuniyetle takip edildi. Hem ticari hem de amatör avcılıkta sıkça tercih edilen pullu sazanlar sayesinde göletlerdeki ekosistemin canlı tutulması hedefleniyor.

Su kaynak verimliliğini artırmayı amaçlayan projenin uzun vadeli hedefleri arasında bölgedeki su ürünleri tüketimini yaygınlaştırmak ve yeni iş imkânları yaratmak bulunuyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iç sulardaki zenginleştirmeyi sağlamak amacıyla balıklandırma programına her yıl düzenli olarak devam edileceğini bildirdi.