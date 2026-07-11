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Kaynak: İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir kuyumcu dükkanında saniyeler içinde gerçekleşen 2,5 milyon liralık altın soygunu, emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüldü. Müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 adet "Adana burması" bileziği alarak kaçan şüpheli, çaldığı altınlarla birlikte bir tarlada kıskıvrak yakalandı.

İNCELEME BAHANESİYLE ALDI, KOŞARAK UZAKLAŞTI

Olay, Salihli'nin hareketli noktalarından Sevgiyolu üzerindeki bir sarrafta meydana geldi. Müşteri gibi davranarak iş yerine giren şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan altın bilezikleri satın alacakmış gibi incelemek istedi. 15 adet Adana burmasını eline aldığı an aniden dükkandan fırlayan şahıs, koşarak kayıplara karıştı. İş yeri çalışanlarının büyük şok yaşadığı kapkaç anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİSİN HIZLI TAKİBİ TARLADA BİTTİ

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak dükkanın ve bölgenin güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini S.Ş. olarak belirledi. Başlatılan sıcak takip sonucunda şüpheli şahıs, Keli Mahallesi'ndeki bir tarlada saklanmaya çalışırken, çaldığı altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ALTINLAR EKSİKSİZ OLARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla ele geçirilen 2,5 milyon lira değerindeki 15 altın bilezik, emniyetteki gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi. Gün içinde yaşanan hareketli saatlerin ardından bir açıklama yapan Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, ilçede üzücü bir olay yaşadıklarını ancak emniyet güçlerinin anında müdahalesiyle mağduriyetin büyümeden önlendiğini belirterek, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkürlerini iletti.