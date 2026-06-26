Kaynak: İHA

Gördes ilçesinde gerçekleştirilen görkemli bir düğün töreni, eşine az rastlanır bir takı merasimine sahne oldu. Hilal ve Celal Cabar çiftinin mutlu gününe katılan davetliler, takı töreni başladığında hayatları boyunca unutamayacakları bir sürprizle karşılaştı. Damadın kuzeni Muharrem Cabar, yeni evlenen çifte gelenekselleşen altın, bilezik ya da nakit para takmak yerine, kurdeleler ve nazar boncuklarıyla süslenmiş canlı bir dişi buzağı armağan etti. Düğün salonunun ortasına kadar getirilen sevimli buzağı, salondaki misafirlerin şaşkın ve hayranlık dolu bakışları arasında çiçeği burnunda çift tarafından biberonla beslendi. Sıra dışı ve samimi anlara sahne olan bu özel jest, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

KIRSALIN KADİM GELENEĞİ YENİ YUVAYA BEREKET GETİRECEK

Özellikle tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal bölgelerde köklü bir geçmişe sahip olan bu gelenek, yeni kurulan yuvalara doğrudan gelir getirici bir sermaye ve ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor. Yatırımlık bir değer taşıyan ve üretkenliği sembolize eden dişi buzağı hediyesi, Cabar çiftinin evliliğine bereket katması amacıyla özenle hazırlanarak teslim edildi. Hayvancılıkla uğraşan aileler arasında yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan bu adet, modern düğün salonu konseptiyle birleşince ortaya renkli görüntüler çıkardı.

"BÖYLE BİR HEDİYE BEKLEMİYORDUK, ÇOK ŞAŞIRDIK"

Takı töreni esnasında yaşadığı büyük şaşkınlığı gizleyemeyen damat Celal Cabar, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Merasim sırasında kuzenimin böyle bir sürpriz yapacağını hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Bizim için tamamen sürpriz oldu ve oldukça şaşırdık. Kuzenimin bu anlamlı hediyesi, düğünümüzün kesinlikle en unutulmaz, en özel ve en neşeli hatırası olarak hafızalarımıza kazındı."

Daha önce böyle bir takı merasimine hiç şahit olmadığını belirten gelin Hilal Cabar ise "Benim için de inanılmaz bir deneyimdi. İlk başta salonda buzağıyı görünce ne yapacağımı bilemedim ama onu biberonla beslemek çok keyifliydi. Hayatımız boyunca yüzümüzde tebessümle hatırlayacağımız, çok değerli ve çok üretken bir düğün hediyesi oldu" diyerek memnuniyetini dile getirdi.