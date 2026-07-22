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Kaynak: İHA

Yörük Mahallesi 385 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, evde bıçakla yaralanmış bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, beş bıçak darbesi alan Sultan Gürel Gök'ün (55) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden kadının eşi Himmet Gök'ü (62) gözaltına aldı. Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadede suçu kabul ettiği öğrenildi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Alınan bilgiye göre, cinayete kurban giden Sultan Güral Gök, yaklaşık 1 hafta önce eşinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Gök'ün şikayeti üzerine zanlı Himmet Gök hakkında 'koruma kararı' aldırdı. Bu karara sinirlenen Himmet Gök, gece saatlerinde eve gelerek eşi ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Gök, eşini birden fazla yerinden bıçaklayarak öldürdü.



Emniyetteki işlemleri devam eden Himmet Gök'ün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.