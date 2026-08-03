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Kaynak: AA / DHA / İHA

Manisa'da güvenlik güçlerinin son bir ayda gerçekleştirdiği uygulama ve operasyonlarda suçlulara göz açtırılmadı. İl genelinde düzenlenen çalışmalarda 1.290 aranan ve çeşitli suçlara karışan şüpheli yakalanırken, 562 kişi tutuklandı.

432 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından il genelinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Adli makamların koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 432 kişi ile çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 858 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 562'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 22 ruhsatsız tabanca, 160 mermi, 20 şarjör, 6 av tüfeği ve 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Manisa genelinde suç ve suçlulara yönelik uygulama ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.